أمازون برايم تأتي أخيرًا إلى منصتي كروم كاست وأندرويد تي في

بالتزامن مع عودة يوتيوب منصة Fire TV بدأت خدمة أمازون برايم بالعمل على منصتي كروم كاست ونظام أندرويد تي في.
بعد إنهاء الخلاف القائم بين أمازون وقوقل في أبريل الماضي، أصبح الآن بإمكان المستخدمين التمتع بخدمة أمازون برايم على منصة كروم كاست ونظام تشغيل أندرويد تي في التابعين لشركة قوقل. وذلك بالتزامن مع إعادة قوقل وأمازون تطبيق يوتيوب للعمل على منصة Fire TV على مختلف أجهزتها.
كانت أمازون قد دخلت مع قوقل في صراع بسبب الخلاف حول خدمات بث المحتوى مما أدى إلى قطع العلاقات بينهما.
وهو ما أدى إلى إيقاف بيع منتجات قوقل على متجر أمازون ومن ثم إيقاف تطبيق يوتيوب عن منصة Fire TV، وفي نفس الوقت إيقاف دعم جميع خدمات قوقل لمنتجات وخدمات أمازون.
لكن الخلاف انتهى في أبريل الماضي لتبدأ الشركتان إعادة الأمور إلى مجاريها، باستثناء خدمات الفيديو التي أصبحت متاحة الآن فقط.
وبهذه الخطوة، سيكون مستخدمو كروم كاست على تشغيل خدمة أمازون برايم الخاصة ببث المحتوى على أجهزتهم بشكل طبيعي.
فيما سيصل دعم الخدمة إلى جميع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد تي في خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك بعض الأجهزة التي كانت تدعم الخدمة بسبب مصنعي التلفزيونات التي تعمل بالنظام فقط.
ما يهم الآن هو عودة الأمور لمجاريها فيما يخص مصلحة الجمهور وتوفير العديد من الخيارات أمامه.
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