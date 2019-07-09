شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 حوثيًا بينهم قيادى بارز بالضالع جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 20 شخصًا من ميلشيا الحوثى مصرعهم بينهم قيادى بارز للميلشيا وإصابة آخرين؛ جراء مواجهات مع قوات الجيش اليمنى بمحافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش (سبتمبر نت) اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثي باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة، مما أسفر عن مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح (23).

وأوضح أن قوات الجيش اليمني أفشلت أيضًا محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية "المشاريح" شمال غرب حجر جبهة حجر.

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