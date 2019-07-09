شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: أى تعطل لصادرات النفط عبر هرمز سيشكل "عقبة كبيرة" أمام الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن أي تعطل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل "عقبة كبيرة" أمام اقتصاد بلاده.

وأبلغ عبد المهدي الصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن حكومته تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات تعطل محتملة، بما في ذلك البحث عن مسارات بديلة لصادرات النفط.