الجيش اليمنى يأسر قيادى حوثى بارز و12 من مرافقيه بالضالع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء،من أسر قيادى حوثى بارز و12 من مرافقيه فى مواجهات بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" ، أن قوات الجيش نجحت في أسر القيادي الحوثي البارز المدعو (أبو قاسم عادل أحمد العباد) و12 من مرافقيه في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، خلال تعزيزات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا بـ(حبيل الكلب)، إضافة إلى استعادة القوات أسلحة وذخائر.

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