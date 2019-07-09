"جنرال الكتريك": إضافة 125 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية العراقية

العراق/ عارم الحساني/ الخليج 365

أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، الثلاثاء، أنها أضافت 125 ميغاواط الى الشبكة الكهربائية بالعراق خلال 3 أشهر.

وقالت الشركة، في بيان صادر الثلاثاء، إن فريقها عمل مع نظرائه في وزارة الكهرباء العراقية "لأوقات إضافية من أجل زيادة الانتاجية في الطاقة الكهربائية والتي وصلت الى أرقام قياسية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان، أن "الجهود مستمرة لصيانة المحركات والتأكد من تشغيلها وخاصة في أوقات الذروة من فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إبرام مذكرة تفاهم مع جنرال إلكتريك.

وتتضمن المذكرة "دعم رؤية الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل عدد من الوحدات التوليدية، وتحويل عدد آخر إلى دورة مركبة، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة".

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وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2018، سلمت جنرال إلكتريك، الحكومة، استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، ورفع قدرة المنظومة الوطنية، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وتتضمن الاستراتيجية، مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية، عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مشاريع الطاقة، ابتداءً من الإنتاج والنقل والتوزيع، بهدف وضع حل نهائي لأزمة الكهرباء.

وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، إن إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب 20 مليار دولار على مدى عامين إلى 4 أعوام.

وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين في محافظات البلاد المختلفة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين، التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاوات/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، بينما الإنتاج الحالي عند 18 ألفا ميغاوات/ ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.