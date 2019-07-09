الاتحاد الأوروبي يوفد وزير خارجية فنلندا إلى السودان

بروكسل/ شريفة جتين/ الخليج 365

يعتزم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الخميس، زيارة السودان باسم الاتحاد الأوروبي في إطار جولة إقليمية تشمل أيضا إثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات.

وذكر بيان صدر، الثلاثاء، عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن هافيستو -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد- سينقل إلى المجلس العسكري الانتقالي موقف الاتحاد المتعلق بالسودان.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في منعطف هام، عقب التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات.

وأشار إلى قرار زيارة السودان اتخذ عقب الاتفاق، وأن الاتحاد يبحث سبل تقديم المساعدة للسودان خلال الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق.

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وبحسب البيان، قال هافيستو إنه سيبلغ السودان دعم الاتحاد الأوروبي القوي، والتأكيد على ضرورة مواصلة المفاوضات التي ستفضي سريعا إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ومن المقرر أن يزور هافيستو إثيوبيا الأربعاء، والسودان الخميس، ومصر بين 16-18 يوليو/ تموز الجاري قبل أن يتوجه إلى السعودية والإمارات.

يشار إلى أن هافيستو عمل ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور بالسودان خلال أعوام 2005 - 2007.

وصباح 5 يوليو/تموز الجاري أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التوصل عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.



ويتضمن الاتفاق، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

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