أمريكا: فرض عقوبات على 3 أعضاء بارزين من حزب الله الإرهابي

صحيفة الخليج الالكترونية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات على عضوين من أعضاء حزب الله الإرهابي في البرلمان اللبناني، وأشارت إلى أنه لا يجب التمييز بين أعضاء حزب الله العسكريين والسياسيين وطالبت حكومة لبنان بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله.

وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد والنائب أمين شري بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.