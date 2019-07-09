أرامكو ترسي عقودًا بـ 18 مليار دولار لزيادة إنتاج حقلَي #المرجان و #البري

صحيفة الخليج الالكترونية

أرست شركة أرامكو، 34 عقدًا بقيمة 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وأعلنت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها «تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يوميًا من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا»، وأشارت إلى أن «الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط لديها تبلغ حاليًا 12 مليون برميل يوميًا».

من جانبه، قال رئيس «أرامكو» المهندس أمين حسن الناصر: «إن أرامكو تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز بتطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي المرجان والبري وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز.

وتابع الناصر: «إن هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار؛ يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات أرامكو السعودية بشكل كبير، وتدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط».

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كما يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز، ليسهم ذلك في التنويع الاقتصادي للمملكة في الصناعات الكيميائية، كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل.

وأكدت الشركة أن برنامج المرجان لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في المملكة، يدعم القطاع الخاص؛ حيث تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء، وبلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود، وبذلك يعتبر برنامج المرجان الأعلى بين المشاريع الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.

وتم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021م، والذي يعتبر أهم أهداف أرامكو السعودية عبر برنامجها «تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)»، أملًا في أن تولّد منظومة المشاريع في برنامج المرجان آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززين بذلك جهود أرامكو السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.

أما برنامج زيادة الإنتاج في حقل المرجان، فهو برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل المرجان المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه، مع توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز، وكذلك مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب الموظفين الناتج عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.