مكة.. إغلاق 18 منشأة ومصادرة 20 طنًا من مواد غذائية مجهولة المصدر

صحيفة الخليج الالكترونية

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، حملتها التصحيحية المُكثّفة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، والتي تمتد لمدة شهر كامل.

وتأتي تلك الحملات ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

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وأسفرت الحملة التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ خلال أسبوعها الثاني، عن إغلاق 18 منشأة مخالفة ومصادرة وإتلاف 20542 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 923 أداة محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط 446 من المعلّبات منتهية الصلاحية.

وجاءت الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع تأكيد أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب «إعادة تأهيل المنشأة» يستلزم عدم السماح لها مجدداً بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على الموقع، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.