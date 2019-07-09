مصر تعرب عن قلقها تجاه اعتزام #تركيا التنقيب عن الغاز في محيط #قبرص

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الخليج - واس
أعربت مصر، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم، ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
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