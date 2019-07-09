أحدها متعلق بالسودان... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

واعتمد مجلس الوزراء 8 قرارات جديدة، من أبرزها الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189/47) وتاريخ 19/10/1439هـ ورقم (144/39) وتاريخ 1/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ.

وقرر مجلس الوزراء كذلك، تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: "الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.