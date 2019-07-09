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إيران تكشف عن حجم التبادل التجاري عبر منفذ باشماق مع كردستان العراق

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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن مدير مصلحة الجمارك في محافظة كردستان غربي إيران، بختيار رحماني بور، أكد أن حجم الترانزيت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عبر منفذ باشماق الحدودي بلغ 228802 طن من السلع والبضائع بقيمة 1.151 مليار دولار عبر منفذ باشماق الحدودي.

© Sputnik . Valeriy Melnikov

وأوضح رحماني بور الیوم الثلاثاء في تصریحات صحفية أنه خلال هذه الفترة تم تصدير سلع إيرانية بمقدار 13332 طن إلى إقليم كردستان العراق عبر منفذ باشماق الحدودي. 

يذكر أن منفذ باشماق الحدودي مع العراق يعتبر الأكبر في محافظة كردستان (غربي إيران) بمحاذاة إقليم كردستان العراق.

ويوجد في محافظة كردستان ثلاثة منافذ حدودية هي سنندج وباشماق في مريوان وسيرابند في بانه.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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