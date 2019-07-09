وزير خارجية إسرائيل يعبر أجواء السعودية متجها إلى الإمارات

ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي الخاصة حصلت على موافقة سعودية للمرور في الأجواء السعودية، خلال رحلتها إلى أبو ظبي، الأسبوع الماضي.

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وأفادت الصحيفة العبرية بأن الوزير كاتس مر عبر الأجواء السعودية الأسبوع الماضي، خلال زيارته للمشاركة بمؤتمر دولي حول البيئة، في الإمارات، وذلك بعد أن مرت طائرته بقبرص الأحد الماضي، من مطار تل أبيب، وبعدها إلى أبو ظبي عبر الأجواء الأردنية والسعودية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للطائرات الإسرائيلية، بالمرور عبر أجوائها، حيث تمر طائرات "إير إنديا" عبر تلك الأجواء أثناء طيرانها من الهند إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة الخاصة التي حملت بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وبصحبته، رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، خلال زيارتهما إلى سلطنة عمان، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرت عبر الأجواء السعودية.

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وأوردت الصحيفة أن شركة الطيران الفلبينية "فلبين إيرلاينز" طلبت رسميا من السعودية السماح بالطيران عبر الأجواء السعودية في طريقها لإسرائيل، كونها معنية بتدشين خط طيران جديد.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تحاول من وراء الستار الحصول على موافقة سعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالمرور عبر الأجواء السعودية، أثناء عبورها إلى منطقة الشرق الأقصى.

وأكدت الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التقى خلال زيارته إلى الإمارات بمصدر بارز في أبو ظبي، وبالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وناقشا التهديدات الإيرانية، والإرهاب الإقليمي، ومحاولة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، كما في التكنولوجيا والطاقة المياه والزراعة.