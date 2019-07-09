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ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن الفلسطينيين يعيدون التفكير بكل ما يتعلق في "صفقة القرن"، حيث يبحثون عن مسارات جديدة لعدم إضاعة فرصة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
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وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يغادر وفد من كبار المسؤولين في السلطة، برئاسة ماجد فرج، رئيس جهاز الأمن، إلى واشنطن، قريبا لمقابلة كبار المسؤولين الأمريكيين، وبأن الاتصالات والمناقشات السرية جرت مؤخرا بين مقربين من ترامب وأتباع أبو مازن.
وأوضحت الصحيفة أن أحد أسباب التغيير في النهج الفلسطيني هو خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في "ورشة البحرين"، على الرغم من نداءات أبو مازن لمقاطعتها، فضلا عن أن السلطة الفلسطينية تتوقع أن الجانب السياسي لصفقة القرن سيتم تقديمه بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتشكيل حكومة في إسرائيل.
وادعت الصحيفة العبرية في تقريرها المطول بأن الفلسطينيين مهتمون باستقرار العلاقات مع الرئيس ترامب وإدارته، فضلا عن محاولة تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، والعمل على تجديد المساعدات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية: فلسطين تخشى إهدار فرصة "صفقة القرن" وتبحث عن البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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