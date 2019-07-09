دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ساعة Amazfit GTR يكشف عنها في 16 من يوليو بعمر شحن يصل إلى 24 يوم ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت Huami إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 16 من يوليو، حيث تستعد الشركة للإعلان عن ساعة Amazfit GTR الذكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 24 يوم.

تستعد شركة Huami للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة Amazfit، حيث تشير التوقعات إلى خطط الشركة لإطلاق ساعة Amazfit GTR الذكية.

ولقد أكدت Huami على الميزة الرئيسية التي ينطلق بها الإصدار القادم من الساعات الذكية Amazfit GTR والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى 24 يوم في كل مرة شحن، وهو عمر شحن يتخطى ما قدمت هواوي في إصدارها الأخير من الساعات الذكية Watch GT التي تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً مع بطارية بقدرة 420 mAh.

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من جانب أخر لم تؤكد Huami على مواصفات أخرى لساعة Amazfit GTR الذكية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها أحد الإصدارات المميزة من الساعات الذكية التي تنطلق مع شاشة AMOLED، والتي تدعم تعقب نشاط المستخدم في التمارين الرياضية المختلفة من السباحة، الركض، كما تأتي بتصميم مقاوم للماء، وتدعم بالتأكيد رصد معدل ضربات القلب.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق ساعة Amazfit GTR الذكية برقاقة معالج Snapdragon Wear 3100 لدعم عمر شحن أطول للساعة الذكية مع آداء أفضل بالتأكيد، كما تقدم Huami بنموذجين من السيراميك والألومنيوم.

المصدر

هذا الموضوع ساعة Amazfit GTR يكشف عنها في 16 من يوليو بعمر شحن يصل إلى 24 يوم ظهر على التقنية بلا حدود.