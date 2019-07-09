دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا تطبيق سبوتيفاي "لايت" متاح الآن في 12 دولة عربية

اقبل نحو عام من الآن، أعلنت شركة سبوتيفاي Spotify عن إطلاق النسخة المخففة “لايت” من تطبيقها الرئيسي على نظام تشغيل أندرويد.

وقد تم تطوير هذه النسخة خصيصًا للمستخدمين الذين يعانون من اتصالات إنترنت بطيئة والذين يقتنون هواتف ضعيفة إلى متوسطة المواصفات.

الآن، وبشكل رسمي أعلنت الشركة عن إتاحة تطبيقها هذا في 36 دولة في جميع أنحاء العالم، من بينها 12 دولة عربية.

وقد شمل هذا الإطلاق مناطق في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وكذلك أفريقيا.

عمومًا، تأتي نسخة سبوتيفاي لايت بميزات بسيطة، ومعها سيتمكن المستخدم من البحث عن الفنانين والمسارات الصوتية وكذلك حفظها ومشاركتها.

فضلًا عن خيار اكتشاف صوتيات جديدة والقدرة على إنشاء قوائم تشغيل، على أن يدعم الدخول بحساب مجاني أو حساب مشتركين “مدفوع”.

كما ويمكن استخدامه إلى جانب التطبيق الرئيسي، وذلك في الأوقات التي يكون فيها الاتصال ضعيف.

والأهم من ذلك، سيسمح تطبيق سبوتيفاي للمستخدمين بتحديد مقدار البيانات التي يمكن أن تُستهلك، بحيث عند الوصول إلى مقدار البيانات المُحدد سيتم إشعار المستخدم بذلك.

وكما هو الحال مع تطبيقات “لايت” الأخرى أمثال “فيسبوك لايت وماسنجر لايت وتويتر لايت ,,إلخ”.

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فإن إصدار سبوتيفاي لايت يأتي بحجم 10 ميجا بايت فقط، على أن يكون متوافق مع إصدار أندرويد 4.3 فأحدث.

أما بالنسبة لمناطق الدعم في البلدان العربية، فقد شملت:

“المملكة العربية السعودية، مصر، الجزائر، لبنان، بجانب المغرب، تونس، عمان، الأردن، والبحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، بالإضافة إلى قطر”.

كما وهنا الدعم للمزيد من المناطق حول العالم على رأسها:

“البرازيل، كندا، المكسيك، الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كولومبيا، بوليفيا، كوستاريكا، بنما، إكوادور ، السلفادور ، غواتيمالا ، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراجواي، أوروغواي، جنوب إفريقيا ، إندونيسيا، الفلبين، فيتنام ، ماليزيا، الهند.”

أخيرًا أشارت سبوتيفاي بأنها تعمل على قدم وساق في تحسين وإضافة المزيد من الأدوات والمميزات في نسخة تطبيقها لايت.

يمكن تحميل تطبيق سبوتيفاي لايت الذي يأتي بحجم 10 ميجا بايت من هنا.

المصدر:

Spotify

التدوينة رسميًا تطبيق سبوتيفاي “لايت” متاح الآن في 12 دولة عربية ظهرت أولاً على عالم التقنية.