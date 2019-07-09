شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل ترويجها بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر تم تهريبها لترويجها بالعاصمة الخرطوم، وألقت القبض على خلية من 6 أشخاص سودانيين وبحوزتهم المضبوطات .

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة آدم - في بيان صحفي - إنه توافرت معلومات عن دخول أسلحة إلى الخرطوم واستطاعت القوات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى بمتابعة ورصد المعلومات وحركة الأفراد المتعاملين بالأسلحة، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات على متن سيارتين .

وأوضح أنه تم ضبط عدد من بنادق كلاشنكوف وأخرى تستخدم للقنص وأسلحة خرطوش، و226 صندوق طبنجة (9 ملم) تركية الصنع، و3800 طلقة كلاشنكوف وأكثر من 30 ألف طلقة ذخيرة صوت مطاطية، وذلك بمنطقة امتداد ناصر بالخرطوم.

وأشار الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إلى أنه تم فتح بلاغ بقسم شرطة الرياض بالرقم 47 تحت المادة 26 أسلحة وذخائر، مبرزا أنه لا يستبعد أن مثل هذه الممارسات وكميات من الأسلحة قد استخدمت في عملية زعزعة الأمن وعمليات الاغتيالات التي صاحبت فترة الثورة والاعتصام.

وأوضح أن التحريات الأولية أثبتت أن تلك المجموعة لا تنتمي لأي جهة أو جماعة تنظيمية، كاشفا أن الأجهزة الأمنية لم تجد أي مقاومة عند تنفيذ العملية.

وقال إن الدعم السريع سيظل جندياً وفياً وعيناً ساهرة؛ للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن الكبير وللشعب السوداني الوفي، وأن تنعم البلاد بالاستقرار والطمأنينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل ترويجها بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.