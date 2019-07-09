شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يدعو الحجاج للتفرغ لأداء الشعائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا مجلس الوزراء السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ لأداء شعائر الحج ومراعاة خصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مؤكدا أنه لن يقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وأنه سيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

Advertisements

وأشاد المجلس بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوها بما تحققه مبادرة "طريق مكة"، التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

ووجه خادم الحرمين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة بالتيسير على جميع الحجاج في أداء مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.