شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشبال نمور مهددون بالموت فى تونس بسبب تعكر حالتهم النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه أربعة أشبال نمور بيضاء من فصيلة نادرة، خطر الموت، داخل مكتب بإدارة الفلاحة بتونس، بعد إحباط عملية تهريبهم عبر معبر رأس الجدير، حيث عثر عليهم داخل سيارة ليبية قادمة من سوسة ومتجهة إلى ليبيا، علما وان صاحب السيارة صرح أنه تسلمهم من بياطرة بحديقة “فريقيا” وفق ما ذكر موقع الجمهورية التونسى.

وأوضحت الصحيفة، أن الأشبال الأربعة مهددون بموت محقق لعدم توفر المكان الملائم لتربيتهم وابقائهم داخل مكتب ما تسبب فى تعكر حالتهم النفسية والصحية، نتيجة إرتفاع حرارة الطقس وعدم عرضهم على طبيب بيطرى مختص.

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و أكدت الصحيفة أن البلاد ستخسر ثروة حيوانية نادرة فى حال عدم التسريع بنقل الأشبال إلى حديقة فريقيا من جديد.

ويذكر أن الأشبال وهم من فصيلة الاسد الأبيض الأفريقى ولدوا بحديقة "فريقيا" بمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة بداية العام الجاري.