"غريفيث" يزور واشنطن لمناقشة الوضع في اليمن‎

مأرب (اليمن)/ علي عويضة/ الخليج 365أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، أنه يزور واشنطن لمناقشة الوضع في اليمن.

وقال مكتب غريفيث، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": إنه "‏يزور واشنطن لمدة يومين، حيث يجتمع بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الوضع في ‎اليمن".

وأضاف أن "غريفيث يعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لدفع عملية السلام قدماً ووضع حد للنزاع في اليمن".

وتأتي زيارة المبعوث الأممي في إطار جولة للدفع قدما بعملية السلام المتعثرة في اليمن.

وشملت جولة غريفيث العاصمة الروسية موسكو، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعاصمة العمانية مسقط التي التقى فيها بقيادات من جماعة الحوثي.

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وبحث غريفيث خلال جولته خطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع، قبل أشهر، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وخصوصا ما يتعلق بموانئ الحديدة (غرب).

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده.وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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