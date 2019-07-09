لبنان: لا تأثير لأحداث "عاليه" على قطاع السياحة حتى الآن

بيروت/ الخليج 365

قال وزير السياحة اللبناني أواديس كيدنيان، الثلاثاء، إن أحداث عاليه الأخيرة (جنوب شرقي العاصمة بيروت) لم تؤثر بعد على قطاع السياحة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، شرق بيروت.

وأضاف كيدنيان، "في حال لم يتم ضبط نتائجها (أحداث عاليه)، فهناك تخوف من تأثيراتها على القطاع السياحي، بسبب الهواجس الموجودة، والتي لم تؤد لحد الآن إلى إلغاء حجوزات"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

ومؤخرا، قتل اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين "صالح الغريب"، في اشتباك على خلفية احتكاك حزبي، في منطقة "عاليه"، مما أثار أزمة في البلاد.

وأشار الوزير اللبناني، إلى نمو حركة السائحين الوافدين من فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري، 30 بالمئة على أساس سنوي.

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من جانبه، قال الرئيس عون، إن "الأمور تسير على المسار الصحيح وسنتخطى هذه الأزمة في وقت قريب، بفضل الجهود التي نقوم بها بالتعاون مع (رئيس البرلمان نبيه) بري، و(رئيس الوزراء سعد) الحريري".

وأضاف أن "ما تحقق من تطور على صعيد الحركة السياحية بلبنان، في النصف الأول من العام.. نتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد".

وبلغ عدد الوافدين من السعودية في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 44 ألف سائح، بنسبة نمو 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ولم يقدم الوزير اللبناني إحصائية شاملة بأعداد السائحين الوافدين إلى البلاد والإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، ومقارنتها بنفس الفترة من 2018 أو أعوام سابقة، وإنما ذكر بيانات في بعض الدول فقط.

ويساهم القطاع السياحي في نمو الاقتصاد وازدهار البلاد، إذ يمتلك لبنان مقوّمات سياحية كثيرة، ويمتاز بمناخ يجذب الزوار، كما يقصده العديد من السياح من أنحاء العالم.

وحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى لبنان 1.8 مليون سائح بإيرادات نحو 8 مليارات دولار في 2017، مقابل 1.6 مليون سائح بإيرادات 7.37 مليار دولار في 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.