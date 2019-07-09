خدمة الانترنت تعود إلى الهواتف المحمولة بالخرطوم

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

قال مراسل "الخليج 365" في العاصمة السودانية الخرطوم، إن خدمة الانترنت عادت، الثلاثاء، إلى الهواتف المحمولة.

جاء ذلك عقب أمر من محكمة سودانية، الثلاثاء، لشركات الاتصالات الثلاثة في البلاد بإعادة خدمة الانترنت، التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم قبل 36 يوما.

وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمرا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركات "زين"، و"إم تي إن" و"سوداني"، حسب المحامي عبد العظيم حسن، الذي رفع الدعوى القضائية.

وقطعت شركات الاتصالات خدمات الانترنت، في 3 يونيو/حزيران الماضي، عقب حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، التي أدت إلى مقتل عشرات المحتجين.

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وعقب مرور عدة ساعات، أفاد شهود عيان في عموم البلاد للأناضول، أن خدمة الانترنت عادت لهواتفهم المحمولة عبر شركتي "إم تي إن" و"سوداني"، بما فيها تطبيقات "تويتر" و"فيسبوك".

وتوضيحا للسياق القانوني، قال المحامي عبد العظيم حسن، للأناضول، إن محكمة الخرطوم الجزئية أصدرت أمرا بإعادة خدمات الانترنت لمشتركي شركة "زين"، وهو قرار قابل للطعن من جانب المحكمة العليا، لكن لا نتوقع الاستئناف.

وأضاف حسن: كما أصدرت أمرا مؤقتا آخرا لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع خدمات الانترنت للمشتركين، لحين البت لاحقا في قضايا أخرى مرفوعة ضدهما، من جانب جمعية حماية المستهلك.

والإثنين، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، قوله إنه "من المتوقع عودة الانترنت للبلاد خلال يومين أو ثلاثة"، مشيرا إلى "وجود ترتيبات تجري لعودة الخدمة".



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