توقيع اتفاقية "مشاركة بالرمز" بين الخطوط التركية والكويتية

إسطنبول/عزت طاشكيران/الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، عن توقيع "اتفاقية مشاركة بالرمز" مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، أنّ الشركتين وقعتا على استراتيجية تعاون جديدة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة بالرمز بين الشركتين في الرحلات المشتركة من مطارات إسطنبول وصبيحة غوكجن والكويت.

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وجرى مراسم توقيع الاتفاق في مبنى الإدارة العامة للخطوط الجوية التركية في إسطنبول، بحضور المدير العام للخطوط التركية بلال أكشي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية، يوسف الجاسم الصقر.

وسيبدأ العمل بالاتفاقية بين الشركتين اعتبارا من شهر أغسطس/آب القادم.

والمشاركة بالرمز هي أن تتقاسم شركتان حصة في نفس الرحلة المخصصة لإحدى الشركتين.

واتفاقيات الرمز المشترك تسمح لشركات النقل الجوي للوصول إلى أكبر قدر من المدن من خلال شبكة شركات طيران أخرى يتفق معها دون الحاجة لتقديم رحلات إضافية أو فتح وجهات طيران جديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.