المعتقلة الفلسطينية "دعمس" تعلق إضرابها المفتوح عن الطعام

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قالت هيئة "شؤون الأسرى"، الفلسطينية، الثلاثاء، إن المعتقلة فداء دعمس (25 عاما)، علقت إضرابها المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء اعتقالها الإداري.

وأوضحت الهيئة، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "اتفاقا جرى مع الجانب الإسرائيلي يقضي بالإفراج عن المعتقلة بعد انتهاء حكمها الإداري بتاريخ 13 آب/ أغسطس القادم".

ودعمس من بلدة بيت أُمّر في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدأت الأحد 7 يونيو/ تموز 2019، إضرابا مفتوحا عن الطعام.

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واعتقلت بتاريخ 29 مايو/ أيار 2018، بتهمة التحريض عبر موقع فيسبوك، وبعد انتهاء مدة حكمها، صدر بحقها أمر اعتقال إداري.

ويخوض ستة معتقلين فلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية رفضا لاعتقالهم الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

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