فرنسا و #ألمانيا و #بريطانيا تحذر #إيران من انتهاك “النووي”

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب بيان فرنسي ألماني بريطاني، إيران، الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي. وحثت الدول الأوروبية، إيران على “الالتزام الكامل بالاتفاق النووي”.

ودعت الدول إلى اجتماع عاجل، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران للاتفاق النووي.

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وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز، الأحد، وفق ما أفادت “العربية”.

وأكدت الوكالة في تقرير مقتضب يتوقع أن يعرض، الأربعاء، على مجلس المحافظين في فيينا، واطلع عليه مراسل “العربية”، أن “إيران زودت الوكالة يوم الأحد الماضي بمعلومات محدثة تفيد برفع (طهران) مستوى التخصيب إلى 5%، وفي يوم الاثنين 8 تموز، أبلغت إيران الوكالة أن مستوى التخصيب كان بنسبة 4.5%.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن الوكالة “استخدمت نظام مراقبة التخصيب وتأكدت أن مستوى التخصيب يتجاوز 3.67%، وقد أخذ خبراء الوكالة أمس الاثنين عينات من اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق المستوى الذي حدده الاتفاق النووي من أجل تحليلها.