مؤشر #السوق_السعودي يغلق مرتفعًا عند مستوى 8854.49 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 27.48 نقطة ليقفل عند مستوى 8854.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات مهارة, الدريس, الخزف السعودي, بدجت السعودية, ميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السعودية, جاكو, أنعام القابضة, رعاية, وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.88% و 3.43% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، كيان السعودية, إعمار, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, الإنماء, سابك، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 7.03 نقطة ليقفل عند مستوى 3790.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 392 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.