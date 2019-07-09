قنصلية #المملكة في #نيويورك تصدر بيانا حول قضية المواطن #مفقود_شلالات_نياجرا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت القنصلية العامة السعودية في نيويورك، أنها تواصلت مع مركزالشرطة، وأفادها المحقق المسؤول عن قضية المواطن المفقود بشلالات نياجرا في نيويورك، أن التحقيقات الأولية تشير لورود بلاغ من شخص عن سقوط شخص آخر في أحد شلالات نياجرا.

وأوضحت القنصلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تلقت عند الساعة 12:47 صباحاً بلاغا يفيد بفقدان المواطن قاسم بن يحيى عدواي، أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه، حيث ترك المذكور عائلته في السيارة ونزل بغرض التقاط بعض الصور، وعندما تأخر أبلغت زوجته مركز الشرطة في حينه.

وأضاف البيان أن القنصلية تواصلت أيضاً مع زوجة المواطن وذويه وأطلعتهم على المستجدات الورادة من الشرطة، وأكدت لهم استعدادها لتقديم كافة الدعم والرعاية لأسرة المواطن.