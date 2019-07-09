حفلات “شاطئ الدرة” تنعش صيف جدة

الخليج - محمد المليص

بدعم من الهيئة العامة للترفية، ينطلق مهرجان شاطيء الدرة لأول مره بتاريخ 10 يونيو ويستمر حتى 24 يونيو، من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 بعد منتصف الليل، ويتضمن ستة فعاليات تستهدف ٢٠ الف زائر .

وتشمل الفعاليات منطقة “ساحة الدرة” وهي مخصصة للألعاب التي تقدم تجارب ترفيهية وجولات شيقة تلائم جميع أفراد العائلة، كما تقدم فرصة الاستمتاع بأكثر ألعاب المهارة تحديا وتشويقاً، اضافة إلى عربات الطعام والجلسات العائلية.

كما خصص المهرجان منطقة للاستمتاع بالشمس والبحر على شاطيء ” February 30″ حيث يقدم تجربة استثنائية للزوار وسط اجواء صيفية تفاعلية وأنغام DJs المحليين، اضافة إلى شاطيء “the beach ” وهو اكبر حديقة مائية عائمة في العالم تحتوي على مجموعة من الأنشطة المتنوعة ليستمتع بها جميع أفراد العائلة.

ولمحبي الرياضات البحرية، خصص المهرجان تجربة غوص جديدة وفريدة من نوعها، حيث سيكون هناك يخت يتيح للزوار القيام برحلة مائية مبهرة من اعماق البحر الأحمر مايئة بالمفاجآت.

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ولعشاق الفن والغناء، سيتم احياء ٤ حفلات غنائية، يفتتحها الفنان المصري محمد حماقي في ١١ من يونيو.

وخصص المهرجان منطقة للمطاعم الإقليمية الشهيرة، بجلسات عائلية ترضي جميع الأذواق وتقدم مأكولات على اعلى مستوى، وهي “منتزه النخيل” و “قهوة بيروت”.

وقالت الشابة السعودية وئام سلاغور مديرة المشروع للشركة المنظمة “360 live” : ” اخترنا أن نقدم تجربة جديدة من خلال هذا المهرجان، تجربة صيفية تغني عن السفر وتشجع السياحة الداخلية، حيث سنعيد لدرة العروس أمجادها القديمة وعشق أهالي المدينة لشواطئها، تحت شعار “امسك خط على الدرة” ولكن هذه المرة بصورة مختلفة وديكورات ومرافق ذات معايير عالمية، تمكن جميع أفراد العائلة من الاستمتاع بهذا الصيف”.

الجدير بالذكر أن مهرجان شاطيء الدرة، يأتي برعاية “مواسم السعودية” وهو احدى فعاليات “موسم جدة” والتي تنظمها شركة “360 live “