انت الان تتابع بنك بوبيان يحقق 29 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بزيادة 12% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 29 مليون دينار بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 9.55 فلس مقارنة مع 8.72 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد تعليقاً على هذه النتائج الجيدة " بحمد الله ثم بفضل جهود موظفينا وثقة عملائنا تمكنا من تحقيق نتائج مميزة للنصف الأول وهي مؤشرات إيجابية على أن عامنا الحالي سيكون عاماً آخر من الإنجازات".

وأضاف " يمثل العام الحالي أهمية خاصة لنا كوننا نحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيس البنك ومرور 10 سنوات كاملة على البدء في تنفيذ استراتيجية التحول التى انطلقت في عام 2009 واثمرت وصولنا إلى هذه المرتبة من التفوق " .

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً حتى نهاية النصف الأول حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.8 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 15% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 74 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 5% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 4 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 12%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 549 مليون دينار كويتي مقارنة مع378 مليون دينار كويتي إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 13% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وفي مايو 2019، تم الانتهاء من زيادة رأس مال البنك البالغة 132 مليون دينار كويتي بنجاح عن طريق إصدار حقوق أسهم لتعزيز متانة المركز المالي للبنك ولدعم خطط التوسع والنمو.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 8.7 %بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي %11.3 الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 15 % عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

** الأفضل في الكويت

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واشار الماجد إلى أن بنك بوبيان استمر في تحقيق إنجازاته على المستوى المحلي مضيفا لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات إنجاز جديد بحصوله للعام الثاني على التوالي على جائزة افضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة ( ذا بانكر ) العالمية نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية.

واضاف ان البنك فخور بسجله من الجوائز والتقديرات التى حصل عليها لاسيما في السنوات الإخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها المبنية على الارقام والنتائج المالية وإنجازات السوق " .

واكد الماجد " ان مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التى نقدمها للعملاء " مؤكداً ان الإبداع والإبتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته".

كما واصل بنك بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزتين من مؤسسة " سيرفس هيرو " العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الرابعة بالإضافة الى جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام التاسع على التوالي منذ عام 2010 .

وقال الماجد " كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت " مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء.

واضاف ان خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لانه معروف ان الجميع لديه نفس المنتج والخدمة ولكن التميز والابداع يكون في الخدمة والكيفية التى يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التى يرتفع فيها توقعات العملاء .

واكد الماجد " عندما تنظر الى منتجاتنا وخدماتنا فإنها وان كانت تساهم بطبيعة الحال في تحقيق ربحيتنا فإنها ايضا وهذا الأهم تمثل جزء من مسؤولتنا الاجتماعية لإننا من خلالها نساهم اولاً في ترسيخ مفاهيم الابتكار والابداع وثانيا نقلل الجهد والوقت المبذول في الحصول على الخدمة او المنتج وبالتالي فإننا نمنح عملائنا مساحة من الوقت يمكن ان يقضونها في شىء أهم كالاسرة مثلا .