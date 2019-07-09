شكرا لقرائتكم وحدات "كوماندوز" تركية الى الحدود السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 49 دقيقة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 16:21

عززت أنقرة اليوم الثلثاء من قواتها المنتشرة على الحدود الجنوبية مع سورية، ونشرت وحدات خاصة "كوماندوز".



ونشرت وكالة "الأناضول" التركية شريط فيديو وثق عملية ارسال الجيش التركي تعزيزات جديدة من وحدات من قوات "كوماندوز" الخاصة إلى الحدود مع سورية. ونشرت وكالة "الأناضول" التركية شريط فيديو وثق عملية ارسال الجيش التركي تعزيزات جديدة من وحدات من قوات "كوماندوز" الخاصة إلى الحدود مع سورية. وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل عناصر من قوات "كوماندوز" وصلت أمس الاثنين إلى قضاء قرقخان بولاية هطاي المحاذية لحدود سورية، قادمة من قواعد مختلفة في البلاد وسط تدابير أمنية مشددة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وحدات "كوماندوز" تركية الى الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.