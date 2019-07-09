العراق.. "بي كا كا" يمنع الإيزيديين من العودة إلى ديارهم

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365- رئيس مجلس القضاء ويس نواف، في تصريحات للأناضول:

- 75 بالمئة من نازحي سنجار لم يتمكنوا من العودة بسبب وجود "بي كا كا"

- ليس لـ "بي كا كا" دور آخر سوى خلق فوضى في المنطقة

- العائلات الإيزيدية التي عادت إلى سنجار العام الماضي "لا تستطيع تحمل طغيان بي كا كا"

- الشركات الأجنبية جاهزة لإعادة الإعمار لكنها لا تريد تعريض أعمالها وعناصرها للخطر، بسبب ممارسات "بي كا كا"

- أهالي سنجار ضد بقاء "بي كا كا" في مناطقهم، وجميع المشاكل ستُحل إذا غادرت المنظمة الإرهابية

كشف مجلس قضاء "سنجار" بمحافظة نينوى العراقية، الثلاثاء، أن 75 بالمئة من النازحين الإيزيديين لا يمكنهم العودة إلى منازلهم في القضاء، بسبب وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، رئيس مجلس القضاء ويس نواف، المقيم في مدينة دهوك بإقليم الشمال، والذي لم يتمكن من العودة إلى سنجار بسبب وجود المنظمة.

ويبلغ عدد الإيزيديين في العراق نحو 550 ألف نسمة، نزح منهم قرابة 360 ألف خلال اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمعقلهم في سنجار، ثم عاد جزء منهم إلى منازلهم، فيما يقطن البقية في مخيمات بدهوك.



وأوضح "نواف"، أن 75 بالمئة من نازحي سنجار لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب وجود "بي كا كا" في المنطقة، مبينًا أن هؤلاء النازحين ما زالوا يعيشون في مخيمات حول دهوك.

وذكر أن بعض العائلات الإيزيدية التي عادت إلى سنجار العام الماضي، "لا تستطيع تحمل طغيان بي كا كا، مثل جمع الجزية وإجبار الشباب على الالتحاق بأذرع المنظمة العسكرية".

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وأفاد نواف، أنه لا يوجد لـ"بي كا كا" دور آخر في سنجار "سوى خلق الفوضى والاضطرابات في المنطقة".

وأردف: "كما كان في الماضي، أصبح الآن بي كا كا عقبة أمام إعادة إعمار سنجار، فمئات الشركات الأجنبية جاهزة لإعادة الإعمار لكنها لا تريد تعريض أعمالها وعناصرها للخطر، بسبب الاضطرابات والأعمال المسلحة التي تمارسها بي كا كا".

وأكد رئيس مجلس القضاء، أنه "المهم في الأمر أن أهالي سنجار ضد بقاء بي كا كا في مناطقهم"، مشيرًا أنه سيتم حل جميع المشاكل إذا غادرت المنظمة الإرهابية.

ووجدت "بي كا كا" موطئ قدم لها في سنجار خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للقضاء صيف 2014، ومن ثم الحملة العسكرية التي نفذتها "البيشمركة" في العام اللاحق واستعادتها للقضاء من التنظيم.

إلا أن القوات العراقية طردت "البيشمركة" من القضاء عام 2017، عقب توتر ساد بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء باطل أجراه إقليم الشمال للانفصال عن العراق، وهو ما دفع الحكومة المحلية المنتخبة لمغادرة القضاء.

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