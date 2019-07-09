"الخطوط الكويتية" تشيد بمطار إسطنبول الجديد ونظام إدارته

الكويت/ الخليج 365

أشادت الخطوط الجوية الكويتية، بمطار إسطنبول الجديد، مؤكدة أن "تركیا تعد من الوجھات الرئیسیة المھمة وقد تكون الأولى بالنسبة للسیاح الكویتیین".

وقال رئیس مجلس إدارة شركة الخطوط الجویة الكویتیة یوسف الجاسم، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة الرسمية "كونا"، أنه التقى الإثنین عددا من المسؤولین في شركة "IGA" المسيرة لمطار اسطنبول الجدید، تلبية لدعوة منها.

وفي 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشكل رسمي مطار إسطنبول، وهو ثالث مطار دولي في المدينة ذات الموقع الاستراتيجي.



وتبلغ مساحة المطار الإجمالية 76.5 مليون مترا مربعا، وسيتم افتتاحه بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

وأشار الجاسم إلى أنه قام بجولة میدانیة داخل المطار للإطلاع على التطور التكنولوجي المعتمد فیه، سیما ما یتعلق بأمن المطار والمحافظة على سلامة المسافرین.

وكشف الجاسم أن الخطوط الكويتية ستوقع مع شركة IGA الثلاثاء اتفاقیة "تشارك" ستضیف بعدا آخرا للتعاون القائم بین البلدین في مجال النقل الجوي.

ووصف التعاون بين الجانبين بالـ"قوي" وسیزداد تطورا وازدھارا في المستقبل.

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وأشار الجاسم إلى توسع وتنوع رحلات الخطوط الجویة الكویتیة إلى عدد من المدن السیاحیة في تركیا.

وتتعلق اتفاقیة "التشارك" بالتعاون في تطویر الخدمات المقدمة بالمطارات مثل خدمات الكاونتر وقاعات الدرجة الأولى والبوابات، إلى جانب أمور أخرى.

وقالت "كونا" إن مطار اسطنبول الجدید يمتلك "میزات ھي الأولى من نوعھا في مجال الطیران والمطارات سواء من حیث الحجم والبنیة التحتیة وأنظمة الأمن والسلامة وصولا إلى الجوانب المعماریة التي تجمع بین العراقة والحداثة.

من جانبه، رحب رئیس إدارة شركة IGA التركیة مراد سوموتشو بزیارة الوفد الكویتي، مؤكدا أنھا ستصب في مصلحة تعزیز العلاقات بین الجانبین.

وقال سوموتشو في تصریح لكونا إن الوفد الكویتي أطلع على تجربة مطار اسطنبول الجدید المشروع الرائد والعملاق، سيما فيما يتعلق بالأجھزة الحدیثة التي اعتمدتھا الإدارة داخل المطار.

قنصل عام الكویت في إسطنبول محمد المحمد، أشار أيضا في تصریح مماثل إلى أھمیة توثیق أواصر التعاون بین الكویت وتركیا في مجال النقل الجوي في ضوء تزاید عدد السیاح الكویتیین في تركیا.

وقال المحمد إن الاتفاقیة المزمع توقیعھا الثلاثاء تشكل إطارا مھما لتعزیز التعاون وتطویر وتنظیم الخدمات المقدمة بالمطارات.



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