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إنقاذ 71 مهاجرا غير نظامي من الغرق قرب سواحل تونس

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تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أنقذ خفر السواحل التونسية، 71 مهاجرا غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط قرب سواحل ولاية صفاقس جنوبي البلاد.

وقال العقيد حسام الدين الجبالي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي إن "الوحدات العائمة في المنطقة البحرية بقرقنة في ولاية صفاقس، أنقذت الإثنين، 71 مجتازا للحدود البحريّة خلسة من جنسيات مختلفة، إثر غرق قاربهم الذي تحرك من سواحل مدينة زوارة الليبية".

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وأضاف للأناضول، أن قارب المهاجرين كان يقل 37 بنغلاديشيا و4 صوماليين و8 مصريين و8 مغاربة و7 جزائريين و4 سودانيين وتشاديان وتونسيا.

ولفت إلى أنه "تم التنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين لمتابعة الموضوع".

يشار إلى أن ليبيا تعد من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين بالعبور إلى أوروبا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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