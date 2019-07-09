العمل تطلق 68 مبادرة جديدة لدعم #التوطين في #القطاع_الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 68 مبادرة لحفز التوطين في القطاع الخاص ، بهدف ضخ المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية للمواطنين ورفع مستوى التنافس في السوق المحلي بجانب دعمه وتطويره .

وقالت الوزارة إن المبادرات ستسهم في زيادة فرص التدريب وتحسين الخدمات وبيئة العمل ما سيسهم في سهولة التوظيف، كما تؤسس الوزارة لنشر الثقافة العامة وإشراك الموظفين في اتخاذ القرارات الخاصة ببيئة العمل.

وأوضَحت الوزارة أنّ المبادرات تركز على تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على التوطين من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات وتفعيل التواصل مع الأقسام المختلفة، ذلك ضمن استراتيجية توفير الوظائف المستدامة وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية والتوازن بين العمالة الوطنية وحماية القوى العاملة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.