انخفاض #أسعار_النفط بسبب مخاوف بخصوص الطلب

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الخليج - واس
انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم بقيمة 14 سنتًا بنسبة 0.2 % إلى 63.97 دولارًا أمريكيًا فيما هبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة 20 سنتًا بنسبة 0.4 % إلى 57.46 دولارًا أمريكيًا.
وعزا محللو ذلك الانخفاض إلى مخاوف بخصوص الطلب بعد ورود مؤشرات على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي وتضعف آفاق نموه وتؤثر على الطلب على النفط.
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