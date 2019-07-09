قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة #الخليل

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الاخوين عدنان وطارق خضر ادريس، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت معتصم فاروق المسالمة، ومن مخيم الفوار اعتقلت الشاب حازم أبو كيفة.

وفي نفس السياق نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين ما تسبب في إعاقة تنقلهم.