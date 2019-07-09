بلدية تثليث تغلق منشآت صحية مخالفة

الخليج - سلمى القحطاني

كثفت بلدية تثليث حملتها الرقابية على المنشآت الصحية تزامنا موسم الصيف وتحت شعار “حملة الرقابة البلدية ” .

حيث أغلقت البلدية خلال الأسبوع الماضي عددا من المنشأت الصحية المخالفة بعد عدة جولات تفتيشية ضبطت خلالها مخالفات صحية مختلفة .

وأكدت بلدية تثليث حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم فيها المراقبين ميدانيا .

و شددت على أهمية تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته موضحة بأن متابعة البلدية ستكون مستمرة سعيا منها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة .

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بتوجيه ومتابعة من قبل أمين مطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي نص على ضرورة وضع خطة رقابية محكمة لكافة البلديات ، لمراقبة المنشآت الصحية و التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت ، حرصا منه لضمان سلامة ما يقدم لسكان منطقة عسير وزوارها.