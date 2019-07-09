أمانة عسير : إزالة العشوائيات المخالفة لمكافحة التشوه البصري

أروى عبدالله

ازالت أمانة منطقة عسير مؤخرا 8 مواقع لتأجير الدبابات والخيول بطريق الملك عبدالله الرابط بين مدينتي أبها و خميس مشيط، وذلك في اطار حملاتها المستمرة للقضاء على المخالفات بمختلف انواعها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن جميع المواقع التي تم ازالتها كانت مخالفة وغير نظامية، اضافة الى إقامة أنشطتها بدون تراخيص.

وأشار الى ان حملة الازالات جاءت لدعم خطط الأمانة لمكافحة التشوه البصري والتي تأتي من ضمنها المخالفات المشوهة للمظهر الحضاري العام، خصوصا وأن المواقع التي تمت ازالتها كانت عشوائية وغير مقبولة اطلاقا.

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وأضاف الحميدي مؤكدا بان أصحاب تلك المواقع قاموا ببناء مواقعهم بطريقة عشوائية على طريق الملك عبدالله الرابط بين مدينتي أبها و خميس مشيط ، و بدون الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة أنشطتهم ، أو حتى التأكد من مشروعية القيام بتلك الإضافات أو عدمها في تلك المنطقة.

منوها بأنه تم انذار اصحابها عدة مرات ، مما دعا الأمانة بعد ذلك الى ازالتها بالكامل.

مؤكدا بأن الأمانة ماضية في تنفيذ خططها لإزالة المواقع العشوائية المخالفة مهما كان حجمها دون تردد وذلك لمنع كافة المخالفات.

وحذر الحميدي في الوقت ذاته قائلا إن الجولات الرقابية مستمرة بشكل دائم لمتابعة ورصد ومنع تكرار المخالفات في كافة منطقة عسير عموما ومدينة أبها خصوصا.

منبها بأنه لن يسمح بمزاولة أي نشاط غير نظامي ، فيما لن تتهاون الأمانة مع المخالفين والمستهترين بالأنظمة وستقوم بتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.