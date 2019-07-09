شكرا لقرائتكم باسيل: الحل في احداث الجبل يبدأ حين يلتزم الجميع بما قالوه بتسليم المطلوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 09:29

قال رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل: "صورونا طائفيين ونحن اكثر تيار متنوع طائفيا ومذهبيا، ووصفونا بالفاسدين بينما نحن من يحارب الفساد، وفي موضوع حادثة الجبل اصبحنا نحن القتلة". ورأى في مقابلة مع تلفزيون أل "ان بي ان" انه "عندما يلتزم الجميع بما قالوه عن انهم تحت القانون حول تسليم المطلوبين يكون الحل في احداث الجبل بدأ، واذا كانت جرائم الزيادين وبتدعي واغتيال صالح العريضي قد احيلت الى المجلس العدلي فلماذا لا تحال جريمة قبرشمون اليه"؟.



اضاف: "الهدف هو ان في هذا البلد قانونا وجيشا وقوى امنية ومواطنين لهم حق التنقل وسياسيين لهم حق التجول بلا اقفال طرق واطلاق نار وهناك من حضر اعتداء مبرمجا قبل يومين عبر القنابل والتهديدات الكلامية".

وعن مقولة "اقتحام المناطق" قال: "موكبي من اصغر المواكب وطيلة النهار اسمع تحذيرات من الناس كي انتبه، ومن يرافقني هم الناس الذي ينضمون الينا من منطقة لأخرى، وطبعا لا يرافقني مسلحون بل الجيش".

اضاف: "اليوم يصورون الامر وكأن خلافا وقع في الجبل وان مسلحين من الجهتين اطلقوا النار فيما الواقع ان هناك موكبا صار تحضير للاعتداء عليه، وهناك كمين كان محضرا وفي المقابل اذا حصل شيء فيكون دفاعا عن النفس. لسنا نحن من اطلق النار ولسنا من اقفل الطريق ومن قام بالاعتداء يتحمل مسؤوليته في وجدان الناس وضميرهم وتاريخ البلد فضلا عن القضاء".

وتابع: "واضح منذ البداية ان مفهومنا للشراكة هو ان تكون كاملة ولا نعرف لماذا البعض يعتبر حديثنا عن العودة السياسية والادارية استفزازيا. كلامنا في الكحالة وصوفر كان انفتاحيا اما اذا ارادوا ان نمحي انفسنا كي لا يعتبروا كلامنا استفزازيا فهذا ما لن نقبل به".

واكد "نحن لا نعطل مجلس الوزراء مع ان ذلك حقنا، لكن رئيس الحكومة ارتأى التأجيل كي لا تنفجر الجلسة وبالنهاية هناك وزير تعرض لاعتداء"، موضحا: "سألت الحريري مرتين متى جلسة مجلس الوزراء وطبعا نحن على تواصل على رغم ان البعض يصرون على التصوير ان هناك اشكالا". وسأل: "متى قلنا اننا نختزل التمثيل المسيحي؟ البعض كان يأخذ حصة ويطالب بأخرى ثم يخرج في الاعلام ويتحدث عن الكفاءة ورفض المحاصصة"، كاشفا "التقيت الرئيس الحريري في اليوم التالي لأحداث الجبل وتحدثنا عن عمل الحكومة الى جانب التطورات وناقشنا عشرة مواضيع للسير فيها والكلام عن اني حاولت ان اثنيه عن المشاركة في لقاء عين التينة(مع بري وجنبلاط) غير صحيح فرئيس الحكومة سألني عن رأيي ولا اعرف لماذا يرى البعض في كل لقاء كأنه موجه ضد طرف آخر".

"قلة اخلاق مني ان افكر اليوم بالرئاسة"

واعتبر ان "ما يقوم به غيرنا يثبت سياسة الاستتباع في الجبل ولبنان، وهذا حقهم كقيادة، لكن انا اكيد ان جمهور "القوات اللبنانية" لا يقبل ابدا ما جرى معنا في الجبل، التفاهم مع القوات جوهره اننا فريق واحد داعم للعهد لكن روحيته ضربت بما تعرضنا له ونبهنا منه واذا كنا نستطيع فهم ذلك قبل الانتخابات فلا يمكن ان نكمل هكذا علما ان المصالحة بين الناس لا تمس الكلام دائما عن ان المشكلة هي مع باسيل وليس مع التيار "لعبة بايخة" ومقولة "عونيون من دون عون" لفظناها منذ زمن بعيد".

ورأى ان "من يريد الوصول الى رئاسة الجمهورية لا "يخانق الجميع" كما افعل والله يطول بعمر الرئيس عون و"عيب عليي وقلة اخلاق مني" ان افكر اليوم بالرئاسة". وكشف باسيل "كلما فاتحني احد بموضوع المردة اعرب عن استعدادي، لكن الرفض يأتي من الطرف الآخر ورئيس الجمهورية يعرف رأيي بهذا الموضوع".

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"ميزة لبنان هي بالمناصفة والمساواة والتوازن"

واكد "انا ضد تفريغ الادارة اللبنانية من المسيحيين او المسلمين. نحن مع الدولة المدنية واذا كانوا لا يريدون، يجب ان نحترم المناصفة، اسمع من الرئيسين نبيه بري و سعد الحريري وكل الجهات، رفض تفريغ الادارة ولا مشكل اذا لم تكن المناصفة تامة ولكن ليس مقبولا ان تكون النسبة 90 مقابل عشرة، فهل الامام الصدر كان ليقبل بهذا الامر؟ اذا كان هناك من يريد العد، فليقل ذلك، فهذا يعني انه لم يعد يريد لبنان، فالامام الصدر يقول لبنان ضرورة حضارية للعالم، وميزة لبنان هي بالمناصفة والمساواة والتوازن".

وعن العلاقة مع حزب الله قال "انها راسخة ومع حركة امل من احسن لاحسن والعلاقة مع المستقبل ثابتة ولن يغيرها شيء في المدى المنظور".

واشار باسيل الى ان "جنبلاط يريد ان يقول اما ان تتحدثوا معي بالسياسة بطريقة اخرى او ان يقع مشكل، بينما لم يمد احد يده على حقوقه وانا اكثر من يتحدث عن الحقوق لكن اليوم هناك تنوع درزي كما عند سائر اللبنانيين".

وبالنسبة الى زيارة سورية قال: "امران يحولان دون زيارتنا لسورية اليوم: احترام الاصول وعدم التسبب بمشكل في البلد فبالطبع لبنان عندنا هو قبل سورية. قناعتي هي بعودة سورية الى الحضن العربي ومن دون ان يطلب احد مني ذلك"، معتبرا "ان الردع الذاتي يحول دون الحرب في المنطقة وما يعنينا هو بقاء لبنان بعيدا عن اي مشكل و مستفيدا من اي حل".

أبو الحسن لباسيل: المجلس العدلي لمطلق الكلام التحريضي

وغرد النائب هادي ابو الحسن عبر تويتر قائلا: "لم تتعظ بعد وتستمر بالأسلوب الإستعلائي والفتنوي والتضليلي نفسه، ويبدو ان المسألة ليست زلات لسان بل إمعان في مشروع يرسم حوله علامات إستفهام كبرى، لن ندعه يمر مع الشركاء المخلصين في الجبل، ومن يستحق ان يحال الى المجلس العدلي هو مطلق الكلام التحريضي الخطير وإن كان برتبة وزير".

...والريس ينصحه بقراءة كتاب غوبلز

أما مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس فرد عبر "تويتر" على باسيل بالقول: "أنصح بقراءة هذا الكتاب!"، مرفقا التغريدة بصورة لغلاف كتاب Goebbels عن وزير الدعاية النازي غوبلز.