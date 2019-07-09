ارتفاع حصيلة قتلى العمليات في طرابلس إلى 1048

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، في إحصائية لضحايا التصعيد العسكري الذي يدخل شهره الرابع على التوالي في طرابلس "قتل 1048 شخصا بينهم 106 مدنيين، وأصيب 5558 آخرون، بينهم 289 مدنيا".

وأوضحت المنظمة أنها "تواصل إرسال الأطباء، والإمدادات الطبية، لمساعدة ودعم المستشفيات"، لافتة إلى أن فرقها الطبية أجرت "1700 عملية جراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

​وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، على أثر إطلاق القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.