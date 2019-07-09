روسيا ومصر تناقشان الاستئناف الكامل للرحلات الجوية

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وأفادت الهيئة في بيانها، بأن تم مناقشة زيارة المتخصصين الروس إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين بهدف التعرف على الإجراءات التي تضمن أمن الطيران".
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أنه يتوقع استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية خلال وقت قريب.
وتوقفت رحلات الطيران المباشرة بين روسيا ومصر بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية من طراز "إيرباص-321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا. وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.
وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل/ نيسان 2018، بعد انقطاعها إثر كارثة الطائرة.
وأعلن رئيس وكالة السياحة الفدرالية الروسية" روستوريزم"، أوليغ سافونوف، في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الشركات السياحية الروسية على أتم استعداد للموعد الذي سيتم فيه استئناف الرحلات الجوية الغير منتظمة "الشارتر" إلى المنتجعات المصرية.
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