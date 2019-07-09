مقتل وإصابة عناصر من "داعش" بعملية للحشد الشعبي غربي العراق

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بغداد — سبوتنيك. وذكر الحشد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي حاصرت مضافة كان يتحصن فيها الدواعش في وادي الوعر بقرية ساري العبد الله بالقرب من الحدود الادارية لمحافظة الأنبار، إذ أن القوة قتلت وأصابت عددا منهم".
© REUTERS / Osamah Waheed
كانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، صباح الأحد الماضي، انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية —السورية.
وأعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان الأحد 7 يوليو/ تموز، انطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" بعمليات واسعة لتطهير المناطق بين ثلاث محافظات.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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