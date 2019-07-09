ترامب لأمير قطر: نحمد الله أنها أموالكم وليست أموالنا

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية، ستيفن منوتشين، موجها كلماته إلى أمير قطر: "لقد كنت حليفا كبيرا لنا، وساعدتنا في توسعة القاعدة العسكرية وإنشاء مطار عسكري رائع لم يره الناس منذ فترة طويلة".

وتابع الرئيس الأمريكي، في الكلمة التي نقل نصها موقع "فاكت بيز": "لقد كان استثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار جديدة، ونحمد الله أنه كان في الغالب من أموالكم وليست أموالنا".

واستطرد ترامب ضاحكا: "في الواقع يمكن أن نقول إن كلها كانت من أموالكم وليست أموالنا".

ومضى: "لقد كان هذا أفضل بكثير، لقد كان أمرا رائعا، وكنت صديقا رائعا، وأنا أقدر ذلك لك، واتطلع لرؤيتكم غدا، وسنجري بعض المحادثات الجيدة… شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم جميع على وجودكم هنا، شكرا لكم".

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وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

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وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/حزيران، إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.