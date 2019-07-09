رئيس البرلمان العربي: مساعٍ لرفع السودان من قائمة الإرهاب

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دبي - بواسطة محمد فارس أكد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أمس الاثنين، أن البرلمان العربي سيواصل عمله في تنفيذ خطة العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أنه يرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي يشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السلمي وأعضاء وفد البرلمان العربي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي بالسودان، حيث استمع الوفد لشرح من البرهان لتطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم، مرحباً بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.
وقال السلمي إن وفد البرلمان العربي سيعقد خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات بقوى إعلان التغيير ومبعوث الاتحاد الإفريقي، والمبعوث الإثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.
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حكومة مدنية في السودان .. هل نجحت الثورة؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.