التحالف يكشف عن علاقة قوية بين تنظيمات "داعش والقاعدة والحوثيين"

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن هناك علاقة قوية بين تنظيمي القاعدة في جزيرة العرب وداعش الإرهابي، والميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خصوصًا منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الرياض مساء الاثنين، إلى العملية النوعية الناجحة التي تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له في 3 يونيو 2019م، مبينًا أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أيًا كانت.

وتطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، النظر إلى استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة.

وبين أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية يهدد الأمن الإقليمي والدولي، كما أوضح المالكي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، مشيرًا إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كان العقيد الركن تركي المالكي، صرح صباح اليوم، بأن القوات البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع "blue fish".

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابيًا خطيرًا، مؤكدًا أن قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية.

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