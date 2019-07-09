شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية إيطاليا يدعو نظيره التونسى لتسريع التعاون بشأن الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى نظيره التونسى هشام الفراتى، إلى تسريع التعاون بشأن الهجرة.

وأعلن فى ختام اجتماع اللجنة الوطنية للنظام العام والأمن ، أن الوزير سالفينى كتب رسالة للنظير التونسى، جاء فيها إن "علاقاتنا اتسمت تاريخياً بأقصى قدر من التعاون، واتخذت مع مرور الوقت، صفة مميزة على صعيد المصلحة المشتركة، المتمثلة بالحفاظ على التوازن الدقيق لمنطقة البحر المتوسط".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فجاء فى الرسالة "تدفقات الهجرة لا تزال تمثل قلقا كبيرا، وفى مناسبات عديدة، تمكنت من لمس الالتزام التونسى، فى منع إنطلاق العديد من المهاجرين غير النظاميين، ومحاربة المتاجرين بالبشر واعتماد مبادرات لمكافحة الإرهاب".

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وأضاف سالفينى فى الرسالة " لكن السيناريو الحالى يتطلب منا، مع ذلك، تكثيف الجهود، وقبل كل شىء من ناحية التدخلات الرامية إلى منع وتثبيط انطلاق المهاجرين السريين، وكذلك تكثيف أنشطة التحقيق والتحريات، و تعزيز العمليات الميدانية فى أكثر المناطق حساسية".

ونوه وزير الداخلية بأنه "يجب علينا تسريع نموذج التعاون القائم أصلاً، بدعم أوروبى أيضاً، وتعزيز قدرات المراقبة البحرية، من خلال التطوير النهائى لنظام متكامل يعتمد على محطات الرادار وهياكل تشغيلية".

واختتم بالقول "كذلك من ناحية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، لدينا نموذج حقيقى للعمليات، ويمكننا تحقيق مستويات أعلى من الفعالية من خلال إعادة تشكيل العمل على أساس مرونة أكبر باستخدام سفن النقل العام".