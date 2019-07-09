شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سودانية تصدر حكما بإلزام شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلزام شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، جاء ذلك وفق ما أفادت به تقارير إعلامية قبل قليل.
وكانت السلطات السودانية قطعت خدمة الإنترنت قبل أسابيع، على خلفية الاحتجاجات التى تسود البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير.
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