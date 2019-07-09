إصابة واعتقال فلسطيني شمالي الضفة الغربية

أصاب عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، الثلاثاء، فلسطينيا في شمالي الضفة الغربية، بإطلاق النار عليه، قبل اعتقاله.
وقالت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) إن الفلسطيني، الذي لم تذكر اسمه، ألقى زجاجة حارقة على مدخل محكمة عسكرية إسرائيلية في شمالي الضفة الغربية.
وأضافت إن عناصر شرطة حرس الحدود أطلقوا النار على الجزء السفلي من جسده، ما أدى إلى إصابته قبل أن يتم اعتقاله.
ولم توضح الهيئة مدى إصابة الفلسطيني، ولكنها أشارت إلى أن قوات من الجيش وصلت إلى المكان وانتشرت في محيطه.
ولم تتوفر شهادات شهود عيان فلسطينيين حول الحادث.
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