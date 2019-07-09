إصابة واعتقال فلسطيني شمالي الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أصاب عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، الثلاثاء، فلسطينيا في شمالي الضفة الغربية، بإطلاق النار عليه، قبل اعتقاله.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) إن الفلسطيني، الذي لم تذكر اسمه، ألقى زجاجة حارقة على مدخل محكمة عسكرية إسرائيلية في شمالي الضفة الغربية.

وأضافت إن عناصر شرطة حرس الحدود أطلقوا النار على الجزء السفلي من جسده، ما أدى إلى إصابته قبل أن يتم اعتقاله.

ولم توضح الهيئة مدى إصابة الفلسطيني، ولكنها أشارت إلى أن قوات من الجيش وصلت إلى المكان وانتشرت في محيطه.

ولم تتوفر شهادات شهود عيان فلسطينيين حول الحادث.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.