الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 268 صيادا في اليمن

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365** وزير الثروة السمكية في حكومة الحوثيين محمد الزبيري قدّر خسائر القطاع السمكي جراء عمليات التحالف بأكثر من ستة مليارات دولار منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات.

** لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من التحالف العربي حول اتهامات الحوثيين.

اتهمت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بأن عملياته تسببت في مقتل 268 صيادا في اليمن، منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الحوثية، عن محمد الزبيري وزير الثروة السمكية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، قوله إن العدوان (التحالف العربي) تسبب في مقتل 268 صيادا وإصابة 216 آخرين منذ بدء الحرب.



واتهم الزبيري التحالف بتدمير 249 قارب صيد في سواحل محافظتي الحديدة (غرب) وحجة (شمال غرب)، تشكل قيمتهم ستة ملايين و224 ألف دولار.

وقال إن "عدد الصيادين الذين تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء عمليات التحالف، وصل إلى ما يقارب 40 ألف صياد و102 موظفين و21 ألفا و612 من الأيدي العاملة المساعدة".



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وقدر الزبيري خسائر القطاع السمكي جراء عمليات التحالف بإجمالي ستة مليارات و750 مليوناً و454 ألف دولار، بحسب المصدر ذاته.



ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من التحالف العربي حول اتهامات الحوثيين.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.



وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.