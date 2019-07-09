أمير قطر: ملتزمون بتطوير تحالفنا العسكري والأمني مع واشنطن

أحمد يوسف / الخليج 365

- كلمة ألقاها الأمير تميم خلال مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي بمشاركة الرئيس ترامب

- من المقرر أن يلتقي أمير قطر في وقت لاحق الثلاثاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض

- تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي



قال أمير قطر تميم بن حمد إن بلاده والولايات المتحدة تواصلان بشكل مستمر الالتزام بتعزيز وتطوير التحالف العسكري والأمني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، وشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).



وأضاف أمير قطر أن الدوحة وواشنطن "يتشاركان الالتزام إزاء رأس المال البشري، والعمل على إنشاء اقتصادات مرنة قائمة على المعرفة مع التركيز على التعليم والانفتاح وإتاحة الفرص للجميع".

وأشار إلى أنه "لسوء الحظ هناك البعض في منطقتنا لا يشاركوننا ما نؤمن به. في عالم اليوم يجب في بعض الأحيان إقامة تحالفات مع شركاء ضروريين، وبعض الحلفاء ليسوا بأصدقاء في الواقع".

وتابع بالقول: "لكن فيما يتعلق بالولايات المتحدة وقطر، فنحن شركاء وحلفاء وأصدقاء، ونعمل معا لاجتثاث الإرهاب وتمويله، أينما يتجذر، لضمان عالم أكثر سلما وأمانا".

وحول صور تتعزيز التعاون بين الجانبين، قال أمير قطر: "نقوم بتوسيع قاعدة العديد الجوية لاستيعاب القوات الأمريكية وعائلاتهم، كما نشترك مع المؤسسات الخيرية هنا مثل مؤسسة بوب وودرف لدعم قدامى المحاربين".

وأضاف: "تعاوننا السياسي في المنطقة على نطاق أوسع يخلق الاستقرار، ونواصل معا البحث عن مزيد من فرص الاستثمار لتعزيز رخائنا المشترك".



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وعن اقتصاد بلاده قال الأمير تميم إن "قطر تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط ، ونقدر للشركات الأمريكية مساهمتها في نجاح بلادنا وتطورها. ويجمعنا تاريخ طويل في تبادل الخبرات والموارد في مجال النفط والغاز لجعل بلدينا من كبار مصدري الطاقة".



وفيما يخص تجهيزات الدوحة لمونديال 2022، قال: "تواصل شراكاتنا النمو في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، من بينها منافسات كأس العالم المثيرة والمتعاقبة، قطر عام 2022، والولايات المتحدة عام 2026".

ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر في البيت الأبيض، في وقت لاحق الثلاثاء، الرئيس ترامب، وستشهد زيارته توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي، وفق وكالة الأنباء القطرية.



وخلال مأدبة العشاء، أشاد ترامب، بعلاقات بلاده مع قطر واعتبرها "من أعظم المستثمرين في الولايات المتحدة"، ووصف الشيخ تميم بـ"الصديق الرائع".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن تميم وترامب سيبحثان "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسيتبادلان الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".



كما ستتضمن الزيارة "لقاءات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس"، حسب المصدر ذاته.



وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ تصعيد العقوبات الأمريكية ضد طهران الشهر الماضي، وتخفيض الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.